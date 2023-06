La Croce Verde ha tre nuovi mezzi "Con passione al servizio di chi soffre"

di Lorenzo Fava

La Croce Verde di Macerata si dota di due nuove ambulanze ed un furgoncino per il trasporto dei diversamente abili. I nuovi mezzi sono stati inaugurati venerdì sera alla sede dell’ente in viale Indipendenza. Un momento molto significativo in quanto, mentre uno dei due nuovi mezzi di soccorso è stato intitolato ai volontari, l’altro è stato dedicato, con la presenza della moglie Marina, alla figura e alla memoria di Giuseppe Furiassi, operatore della Croce Verde e dirigente della pallavolo Macerata, scomparso nel giugno 2021 a seguito di una malattia. I veicoli sono stati benedetti, prima del taglio del nastro inaugurale, da monsignor Fratini, già nunzio apostolico in Spagna, Nigeria e Indonesia, che ha ricordato, durante l’evento e alla messa nella chiesa di Santa Croce che lo ha preceduto, come "la benedizione è sì per i mezzi, ma sopratutto per le persone che con quelli operano, perché abbiano sempre cura e attenzione per i malati e, con un pensiero alle vittime della strada, li utilizzino con perizia e prudenza". All’inaugurazione dei nuovi mezzi di trasporto hanno partecipato, oltre al presidente della Croce Verde Angelo Sciapichetti, la vicesindaco di Macerata, Francesca D’Alessandro, e la sindaco di Mogliano, Cecilia Cesetti; la Croce Verde di Mogliano si è infatti recentemente fusa a quella maceratese. Angelo Sciapichetti ha ringraziato i molti volontari presenti all’inaugurazione per "la qualifica e la preparazione con la quale operano" e ha ricordato i servizi che la Croce verde mette in campo, ovvero il 118, il pronto soccorso della solidarietà, che accoglie nello "Spazio di Laura", in via Lorenzoni, già decine di persone con generi alimentari, giocattoli e vestiti, e i servizi infermieristici a domicilio. "Il volontariato fa tantissimo per il territorio. Con un bisogno crescente e la morfologia sociale che cambia, bisogna rispondere anche a livello istituzionale" ha detto la vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Francesca D’Alessandro. "Sono molto felice dell’unione della Croce Verde di Mogliano a quella di Macerata - ha aggiunto Cecilia Cesetti - sapere quest’ente attivo sul territorio è una sicurezza".