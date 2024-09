La Croce Verde in udienza dal Papa

La Croce Verde benedetta da Papa Francesco, che nel suo guardaroba adesso ha anche una divisa arancione con la scritta "soccorritore di anime". Militi e soci, con in testa il presidente Cesare Bartolucci, presenti mercoledì mattina all’udienza generale del Pontefice in piazza San Pietro. Numerosa la delegazione civitanovese che ha raggiunto il Vaticano per l’incontro con il Santo Padre in una piazza assolata e gremita da migliaia di fedeli, tra questi anche le rappresentanze di tante associazioni del soccorso. Per la Croce Verde un momento storico, da consegnare agli annali proprio nell’anno in cui nella sede di via Moro festeggiano i settanta anni di attività. Emozionati tutti e in particolare il presidente Bartolucci: "L’incontro con Papa Francesco è stato un’emozione indescrivibile. Al suo cospetto ho, abbiamo capito quanto sia importante il nostro amore incrollabile verso gli altri, quanto sia importante il silenzioso sacrificio quotidiano dei volontari, dei dipendenti, del gruppo giovani che riempiono di umanità Civitanova. Mi sono venute in mente le parole di Papa Francesco che nell’enciclica Fratelli Tutti scrive “insieme possiamo superare molte difficoltà“". Al Pontefice la Croce Verde ha fatto dono della divisa sociale, un giaccone arancione con la scritta "Papa Francesco soccorritore di anime", del libro che racconta la storia dell’associazione e, infine, di una icona raffigurante la Madonna di Loreto, realizzata in maniera artigianale e di fattura lauretana certificata. Alla fine foto ricordo sotto l’obelisco di piazza San Pietro.