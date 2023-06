La Croce Verde si rinnova: ecco tre nuove ambulanze

La Croce Verde inaugura tre nuove ambulanze. I mezzi sono stati acquistati dall’associazione per sostituire i vecchi, ormai impraticabili per le emergenze dato che avevano percorso un certo numero di chilometri. Nella mattinata di domenica, i locali dell’associazione, in via Aldo Moro, hanno ospitato la cerimonia che ha visto la partecipazione di diverse autorità tra cui la direttrice dell’Ast di Macerata Daniela Corsi (nella foto), il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore ai Servizi sociali Barbara Capponi, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni e diversi consiglieri comunali come Giorgio Pollastrelli jr, Paola Campetelli e Lavinia Bianchi. Per la Croce verde, che conta 203 militi, quindici dipendenti e oltre un migliaio di soci, partecipi anche il presidente Maurizio Petrucci e l’ex Cesare Bartolucci. A tagliare il nastro due storici volontari come Giorgio Santini e Letizia Bianchini. Rimane a nove, quindi, la dotazione delle ambulanze per gli stessi operatori. Durante la cerimonia il tesoriere Roberto Tosi ha illustrato il bilancio consuntivo, in attivo e con un avanzo di 20.998 euro.

f. r.