La cultura della legalità in classe in memoria di Sergio Piermanni

‘Scuola, la via della legalità’ il tema di un incontro sulla cultura della legalità che deve partire dalla scuola, è l’iniziativa organizzata dal Comune (assessorato ai servizi educativi) in collaborazione con l’Ipsia Filippo Corridoni di Corridonia e con la Compagnia dei carabinieri di Civitanova. Si è svolto nell’aula magna dell’istituto Corridoni di Villa Eugenia di fronte a studenti, genitori e docenti. Si è partiti dall’esempio di vita del maresciallo Sergio Piermanni, medaglia d’oro al valor militare alla memoria (ucciso nel 1977 in uno scontro a fuoco con dei criminali davanti alla stazione di Civitanova) che è stato ricordato dalla vedova Giovanna Paolone, fino a ragionare sulla realtà quotidiana del servizio svolto dai carabinieri, illustrata da Cristian Mucci, comandante del Nucleo operativo radiomobile di Civitanova, che alla platea ha parlato dei magistrati Antonino Caponnetto e Paolo Borsellino e della loro lotta contro la mafia e dell’apporto della scuola contro la criminalità organizzata. Sono intervenuti anche lo psicologo e psicoterapeuta Marco Pascarella e il dirigente scolastico del Corridoni, professor Gianni Mastrocola, sottolineando le iniziative intraprese dall’Ipsia Corridoni, per sensibilizzare gli studenti sui temi della legalità e per sviluppare un atteggiamento responsabile e rispettoso delle regole.