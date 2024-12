"La cultura della prevenzione nelle scuole"

L’assessore al sociale del comune di Civitanova, Barbara Capponi, ha ottenuto un riconoscimento nell’ambito del premio "Women is life. Personalità femminili nel mondo del lavoro", andato in scena lo scorso fine settimana nel locale La Serra. "Per il costante impegno profuso nel proprio lavoro, quale esempio di promozione di principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione di genere": questa la motivazione del premio, promosso dalla consigliera di parità della Provincia Deborah Pantana. "Porteremo nelle scuole - ha detto Capponi - la cultura della prevenzione del conflitto".