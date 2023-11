La cultura della salute. Sos infortuni sul lavoro nel settore dell’edilizia: "Patto per la sicurezza"

Si intitola "Ri-costruire la cultura della salute e della sicurezza" il convegno che si terrà al Lauro Rossi martedì 5 dicembre, dalle 14.30. Sul palco saranno tutti i soggetti coinvolti sul tema, "per siglare un’intesa che impegni al rispetto della dignità del lavoro e dei lavoratori, e li renda artefici di una prevenzione ri-costruita mattone su mattone". Un tema importante e urgente, considerato che, nel settore dell’edilizia, nella nostra provincia si registra la metà degli infortuni e delle malattie professionali delle Marche.

Relatori saranno Lucia Isolani, direttrice dell’unità prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast, sul tema "La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori: strategie politiche e culturali nel settore delle costruzioni"; Stefano Marconi, "Inl" direttore interregionale del lavoro del Centro, su "La legalità nel settore delle costruzioni. Promuovere il lavoro regolare e contrastare quello sommerso"; Giuseppe Maria Mariotti, direttore Inail Macerata-Ascoli-Fermo, su "La panoramica degli infortuni e delle malattie professionali in edilizia. Riflessioni sui dati Inail nazionali e locali"; Alfonso Cristaudo, già professore dell’Università di Pisa, su "Edilizia: non solo sicurezza. Il ruolo della medicina del lavoro e del medico competente nel sistema di prevenzione".

L’iniziativa è organizzata da Ast, Collegio dei geometri, Comitato paritetico per la sicurezza e la formazione in edilizia, Inail e Società italiana medicina del lavoro. "Siamo tutti dalla stessa parte, una congiuntura favorevole che è essenziale per affrontare una questione come il cantiere più grande d’Europa – spiega la dottoressa Isolani –. Vogliamo partire da un paradigma diverso: la vigilanza è doverosa, ma l’obiettivo si raggiunge anche con un passaggio culturale, cercando di capire ognuno le difficoltà dell’altro per una visione più completa di questo fenomeno complesso. Il convegno è il punto di arrivo di una serie di protocolli siglati con enti, sindacati e organismi che si occupano di sicurezza, e il punto zero per un diverso approccio. Vogliamo anche fare un giusto richiamo etico alla dignità dei lavoratori, un argomento che è stato trattato anche da Papa Francesco e dal presidente Mattarella". Il convegno degli esperti sarà seguito da una tavola rotonda. Il giornalista e conduttore televisivo Leopoldo Gasbarro farà da moderatore al’incontro, dove ci sarà anche un momento più artistico con l’attore Alessio Vassallo e il pianista Samuele Giacomozzi. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. Maggiori dettagli alla segreteria del Collegio dei geometri: 0733 264769 o info@geometrimacerata.it.