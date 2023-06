"La cultura deve essere il motore comunitario"

di Giuliano Forani

Aula del Consiglio gremita in occasione della seduta aperta incentrata sulla cultura e la necessità di un confronto con le realtà cittadine, finalizzato a un programma aperto e condiviso. Presenze che hanno confermato l’interesse per il tema, al di là del fatto, come è stato osservato, che a non partecipare sono state proprio diverse associazioni che maggiormente chiedono il coinvolgimento. Il professor Roberto Mancini, che ha lanciato l’idea del consiglio aperto, ha sgombrato in prolusione il campo da ogni dubbio: "In questo dibattito le parti politiche debbono rimaner fuori, la cultura è il motore di tutta la comunità, lavoriamo insieme per costruire una rete di soggetti interessati, aumentiamo l’offerta culturale grazie a finanziamenti dei progetti, e non diretti alla persona". È stata la traccia su cui si è sviluppato il dibattito. Diverse le proposte. Dopo di lui, l’intervento del sindaco Fabrizio Ciarapica che ha difeso le scelte della giunta e si è detto convinto che "la strada intrapresa in questi anni sia giusta e vada rafforzata con il contributo di tutti". Ciarapica ha parlato di una città-fucina di eventi culturali che si dipanano fra la Città Alta e il capoluogo. "Siamo riusciti a coinvolger i cittadini – ha detto – e nella non facile impresa di destagionalizzare i flussi turistici. Abbiamo coinvolto tante associazioni e quindi preso atto come a Civitanova non ci siano desertificazione culturale né abbandono dei cicli scolastici, come sta accadendo altrove". Quindi ha sottolineato l’impegno verso i giovani, gli eventi istituzionali con le scuole con la piena collaborazione degli insegnanti. "Dove c’è cultura c’è libertà e consapevolezza di poter affrontare qualsiasi scelta", ha aggiunto il sindaco, assicurando il suo impegno a "rafforzare le eccellenze culturali che le nostre giunte hanno portato avanti distinguendosi nel panorama regionale e nazionale". Quindi gli interventi del professor Claudio Socci (Unimc), quello del professor Marco Recchi (liceo da Vinci), Stefania Minciullo (Aps Fluidonumero9), Alvise Manni (Centro Studi), Giorgio Felicetti (attore), Luciano Baiocco (Movimento Risorgere), Luca Pantanetti (Ready), Riccardo Ruggeri (professionista della comunicazione), Tiziano Luzi (Nova Polis), Anna Iskra Donati (Associazione Arte), Alfredo Sorichetti (Civitanova Opera), Enrico Lattanzi (Magma), Maria Luce Centioni ed Enrica Bruni (Azienda Teatri e Pinacoteca Moretti) hanno sottolineato le tante iniziative dei servizi da loro diretti, mentre i consiglieri comunali Mirella Paglialunga, Francesco Micucci, Lavinia Bianchi e Letizia Murri hanno offerto il loro contributo all’iniziativa.