"È un testo poetico, onirico e pieno di speranze". Ornella Muti presenta "Il pittore di cadaveri" di Mark Borkowsky che porterà in scena alle 21.15 di oggi al Rossini di Civitanova: sul palco ci saranno anche Roberto Fazioli, Cecilia Guzzardi, Barbara Marzoli e Francesco Sechi; musiche di Pino Donaggio e regia di Enrico Maria Lamanna. È una storia ricca di poesia in cui un pittore è costretto a dipingere il cadavere di una donna che prenderà vita solo per lui regalandogli speranza, libertà e fiducia. Ornella Muti, qual è stato il lavoro fatto per entrare nei panni di questa donna? "C’è sempre – risponde l’attrice – un lavoro dietro un personaggio e in questo testo Lamanna è stato ancora una volta speciale, lui semina e poi puoi solo fiorire". Lei è nelle condizioni di poter scegliere una proposta, cosa si attende da questo lavoro? "Intanto di portare un po’ di arte. Il teatro non è solo commedie di cui i cartelloni oggi sono pieni in un periodo in cui contano moltissimo i numeri. Il mio è un invito a venire per vedere uno spettacolo che ti fa pensare perché altrimenti si rischia di diventare aridi, la cultura è una piantina che va innaffiata di...