La cultura riempie alberghi e b&b "Da Musicultura all’opera lirica, un’estate ricca di prenotazioni"

di Lorenzo Fava

Hotel pieni a Macerata. Grazie ad una clientela legata soprattutto alla stagione dello Sferisterio, le strutture ricettive della città, al netto della diffusa inflazione, quest’estate stanno lavorando a spron battuto. Le prenotazioni nel periodo della lirica, da molti prese con largo anticipo, fanno sì che non sia facile trovare last minute posti disponibili. Tra molti turisti stranieri che visitano la città e l’entroterra marchigiano, anche entro i confini nazionali, le Marche stanno prendendo posto come meta turistica legata alle attività culturali. Un bel segnale di ripresa dopo gli anni di pandemia.

"La richiesta si concentra soprattutto negli weekend dell’Opera, con le date della lirica in cui la nostra struttura è sold out da diversi mesi – spiega Aldo Zeppilli, titolare de Le dimore del Centrale –, il turismo straniero, poi, è aumentato esponenzialmente. Lo Sferisterio fa la differenza. Stanno iniziando ad arrivare prenotazioni anche per il prossimo anno, da quando è uscito il cartellone. Dopo gli anni Covid, in cui gli italiani tendevano a rimanere in Italia e al netto dell’inflazione, il turismo straniero porta molte persone dall’Olanda in primis, poi da Belgio e Francia. Ci sono anche molti stranieri che hanno casa in Italia e che visitano la zona e la città".

"La nostra struttura è legatissima a Musicultura, o comunque, nel corso dell’anno, ad eventi cittadini come, ad ottobre, Overtime – racconta Leonardo Perticarari, del b&b Al Viale – , abbiamo generalmente anche diversi artisti e cantanti dell’Opera lirica. Le prenotazioni giungono soprattutto tramite Booking, è con questo canale che gli stranieri, effettivamente molti in città in questo periodo, arrivano da noi. Noto poi molte persone interessate alla città, seppur la domenica, fatte un paio di eccezioni tra bar e locali, non ci sia molta attrattiva. Mi fa piacere che Macerata cominci ad essere conosciuta".

"Non c’è stato un calo del turismo, sebbene quest’anno, visti gli aumenti dei costi, abbiamo dovuto alzare leggermente i prezzi. La nostra clientela è legata soprattutto allo Sferisterio, molti vengono da Roma o dalla nostra provincia – dice Alberto Colavito, del b&b Sferisterio, in via della Pace –, ma c’è anche clientela che viene per visitare la città".

"Nei giorni della lirica, le prenotazioni sono sempre piene – sottolinea Giorgio Pietrella, dell’Hotel Arcadia –, da cui il turismo maceratese dipende in gran parte. Musicultura, i concerti e in generale gli eventi cittadini sono trainanti. La percentuale di stranieri poi è effettivamente alta. Belgi, americani e tedeschi sono in gran numero. Diversi hanno casa nelle Marche e si muovono per visitare l’intera regione".