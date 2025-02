"La cura crea futuro", incontro in biblioteca con la Piombini-Sensini

"La cura crea futuro". È il titolo dell’incontro in programma oggi alle 18 alla biblioteca Mozzi Borgetti, organizzato dall’associazione Piombini-Sensini. Parte di una serie di iniziative per i 130 anni dell’associazione, la conferenza accoglierà Massimo Orlandi, scrittore, giornalista e autore del libro "La rivoluzione della cura - L’esperienza della piazza del mondo", e Filomeno Lopes, filosofo e giornalista della Radio Vaticana, autore del libro "Non amo i razzisti dilettanti". Dialogherà con gli autori il filosofo e docente Unimc, Roberto Mancini (foto).