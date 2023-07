La danza è realtà: si balla da domani a domenica sera

Quattro giorni in cui la protagonista indiscussa sarà lei: la danza. Al via, da domani fino a domenica, la prima edizione di "Porto Potenza Picena in danza", promossa e voluta dalla locale associazione "Asd Ritmosfera", diretta da Chiara Bianchini, con l’associazione maceratese "A Passo di danza", diretta da Cecilia Franceschetti, e in collaborazione con il Comune. Insomma, la città sarà meta di ballerini, artisti e coreografi di fama internazionale, pronti a condividere momenti di formazione, coinvolgendo anche il grande pubblico. "Siamo davvero felici e orgogliosi di poter contribuire a questa bellissima iniziativa", spiega l’assessore al Turismo Tommaso Ruffini. Non solo, in questi giorni al palazzetto dello sport si svolgeranno stage di danza, recitazione, canto e musical con i maestri Barbara Protti, Serge Alzetta, Genevieve Blanchard, Roberto Rossetti, Cristian Ruiz, Giorgia D’Emidio, Garrison Rochelle, Luca Giacomelli Ferrarini. Saranno invece tre le serate spettacolo: la prima, dedicata al swing, domani, con uno stage aperto a tutti a partire dalle 19.30 in piazza della Stazione e, dalle 21.10 in piazza Douhet, con lo spettacolo diretto dalla "Swing Dance Family" di Simone Cintio. Dopodomani alle 21.30 sarà la volta del musical "Cenerentola", della Compagnia della Rancia Verde Blu. Ultima serata sabato con la rassegna coreografica nel corso della quale scuole di danza e associazioni presenteranno i loro lavori. Verranno inoltre assegnati premi e borse di studio per stage e per accademie.