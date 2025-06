La danza italiana protagonista sui palcoscenici civitanovesi

A Civitanova arriva la "Nid Platform 2025". La piattaforma della danza italiana si svolgerà nei palcoscenici civitanovesi e non solo tra il 1 e il 4 ottobre al titolo di "Dance, singular plural" a sottolineare la "pluralità di linguaggi, forme e visioni attraverso cui si declina oggi la danza contemporanea". Il programma proporrà 24 proposte in due sezioni: la "Programmazione" con 16 produzioni selezionate di cui 3 spettacoli "fuori formato" e 2 compagnie ospiti e "Open studios" con 6 progetti in attesa di debutto. L’inaugurazione si terrà mercoledì 1 ottobre nella chiesa di San Francesco con "Op.22. No.2", uno spettacolo di Alessandro Sciarroni creato per Marta Ciappina e ispirato al poema sinfonico "Il cigno di Tuonela" del compositore finlandese Jean Sibelius.

La chiusura sabato 4 ottobre, alle 18 al teatro Rossini con "La Duse. Nessuna opera" di Adriano Bolognino, un inno alle donne. Di mezzo, gli appuntamenti al Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio e al Teatro Dell’Aquila di Fermo. Spettacoli che portano le firme dei vari Jacopo Godani, Enzo Cosimi, Alessandro Sciarroni, Silvia Gribaudi, Monica Casadei, Simona Bertozzi, Sofia Nappi, Adriano Bolognino, Elisa Sbaragli e Ilenja Rossi. Tra i nomi emergenti, il coreografo Giovanni Insaudo, i danzatori Vittorio Pagani, la danzatrice e coreografa Camilla Monga, quindi Virginia Spallarossa e il duo Kor’sia formato da Mattia Russo e Antonio De Rosa. Alcune esibizioni toccheranno anche i luoghi urbani e la piattaforma Nid include anche residenze internazionali.

Piattaforma che è nata 12 anni fa su iniziativa di un raggruppamento temporaneo di operatori (la Adep, la Federvivo e la Agis) ed è realizzata con il sostegno della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, della Regione, del Comune di Civitanova con l’Azienda Teatri e Amat. Il Circuito Multidisciplinare Regionale è il partner capofila e organizzatore nominato quest’anno dal Raggruppamento temporaneo. Ieri mattina si è svolta la conferenza di presentazione nella sala Spadolini del Ministero della Cultura. Vi hanno partecipato anche il Sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, il sindaco Fabrizio Ciarapica con la presidente dei Teatri Maria Luce Centioni, l’assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi, il presidente di Agis Francesco Gianbrone, Marco Parri di Federvivo, la presidente di Adep Patrizia Coletta, il presidente di Amat Piero Celani con il direttore artistico Gilberto Santini.