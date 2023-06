La danza nelle piazze con "Face Off" Una settimana di show e laboratori

di Lucia Gentili

Un festival itinerante che porta la danza nelle piazze per riscoprire luoghi e comunità. È "Face Off", il festival diffuso con un programma di spettacoli e workshop che coinvolgono la cittadinanza. Organizzato dalla Compagnia degli IstantiCompagnia Simona Bucci, con la direzione artistica di Roberto Lori, accenderà Sarnano da domani a sabato primo luglio. Nato a Matelica nel 2013, compie dieci anni, ma si rinnova ogni anno; l’edizione 2023, fa tappa a Sarnano per proseguire a Marano Lagunare (UD) e Matelica, con attenzione verso Comuni di piccola dimensione, per valorizzare le realtà artistiche presenti in loco.

L’appuntamento a Sarnano, Face Off - Intramovens, con il contributo e il patrocinio del Comune e la collaborazione di Amat Marche, vede la presenza di realtà affermate del territorio nazionale quali Compagnia Twain physical dance theatre, Tocna Danza, Ersiliadanza, Scenario Pubblico Compagnia Zappalà Danza, oltre agli spettacoli prodotti dalla Compagnia Simona BucciCompagnia degli Istanti. Non manca l’interazione con le compagnie e gli artisti del territorio, come la Compagnia Hunt e vetrine specifiche dedicate ai più giovani artisti. Performance e azioni estemporanee per le vie del paese stupiranno gli abitanti, attirandoli nei luoghi di spettacolo. In apertura, la coreografa Loredana Parrella del Twain Centro Produzione Danza presenta Romanza (martedì, piazza Perfetti).

Per i bambini Il brutto anatroccolo (mercoledì), mentre in Butterfly solo, Ersiliadanza mette in scena la ribellione della protagonista (giovedì). Sempre giovedì, in Intimo abitare la Compagnia degli Istanti dà forma a un percorso verso la ri-educazione al sentire, mentre venerdì alle 21.15 in piazza Alta presenta lo spettacolo Dall’Antigone. Nella giornata di chiusura, sabato primo luglio, Giovane Compagnia Zappalà Danza in Each part each place, a seguire la coreografia del direttore artistico Roberto Lori, con la partecipazione degli allievi del territorio che hanno preso parte al laboratorio, in Incontro di corpi e voci libere. La serata si conclude con la presentazione delle coreografie create durante i laboratori. Info e programma completo 3401369666, [email protected], www.compagniadegliistanti.it.