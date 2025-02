La Dea illumina ancora il Festival di Sanremo: "Grande opportunità"

Un’illuminazione spettacolare per il Festival di Sanremo: Dea spa sarà protagonista nel dare luce a piazze e location che ospiteranno la kermesse. La società, leader nella distribuzione di energia elettrica e nella gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche e Liguria, contribuirà alla brillantezza della manifestazione dall’11 al 15 febbraio. In particolare, Dea si occuperà dell’illuminazione di alcune delle principali aree della città e degli eventi collaterali. Ad esempio piazza Colombo, dove sarà allestito il grande palco, piazza della Musica, situata in piazza Borea D’Olmo e via Mameli, che ospiterà il Dopofestival, condotto quest’anno da Alessandro Cattelan, il Villaggio delle radio in corso Imperatrice, vicino al Casinò, piazza Eroi Sanremesi e piazza Muccioli, che ospiteranno altre grandi emittenti, la ruota panoramica ai giardini Vittorio Veneto, e infine i Led Wall e i varchi di controllo per garantire la sicurezza, insieme ai sistemi di comunicazione e ripetizione radio-televisivi installati sulla cima del monte Bignone dove un gruppo elettrogeno telecontrollato assicurerà la continuità del segnale. Con circa 1,5 megawatt di potenza distribuita tra queste strutture, Dea assicura che l’illuminazione non solo segua la tradizione, ma rispetti anche standard di qualità e sostenibilità. Il direttore generale di Dea, Massimiliano Riderelli Belli, ha commentato con entusiasmo il ruolo dell’azienda nell’edizione 2025: "Dopo il successo dello scorso anno, in cui abbiamo illuminato il Dopofestival condotto da Fiorello, siamo felici di poter contribuire anche quest’anno al Festival di Sanremo. Quest’anno, con l’acquisizione di Amaie, abbiamo potuto migliorare anche l’illuminazione di strade importanti come via Matteotti, dove abbiamo sostituito tutte le lampadine obsolete, migliorando la luminosità e uniformando la colorazione lungo il tratto. Il nostro obiettivo – ha concluso Riderelli Belli – è garantire un servizio di qualità che accompagni i momenti più significativi della tradizione e della comunità".