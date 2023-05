"La decima musa", al multiplex Giometti il film "Pacifiction - Un mondo sommerso"

Il mondo in cinque film, a giugno, al multiplex Giometti di Tolentino, per la "La decima musa", in collaborazione con Unitre, il commento del prof Alberto Cingolani, il contributo di Cellulopoli e il patrocinio del ministero della cultura. Domani, alle 21.15, sarà proiettato il film "Pacifiction – Un mondo sommerso" del regista Albert Serra. "Tahiti. I tramonti sono di colore rosso fuoco e le autorità locali sono in fermento – spiegano gli organizzatori –, a seguito di una voce che si è sparsa in giro: il governo francese sta per ricominciare i test nucleari in Polinesia, che tanto male hanno fatto alle isole nel ventesimo secolo. Al centro della vicenda, l’esponente di spicco del governo francese, l’alto commissario De Roller". La rassegna prosegue giovedì 8 giugno, alle 21.15, con il film di Daniele Vicari "Orlando", con Michele Placido; mentre giovedì 15 "L’innamorato, l’arabo e la passeggiatrice" di Alain Guiraudie e giovedì 22 il regista Davy Chou presenta "Ritorno a Seoul". Infine giovedì 29 giugno, sempre alla stessa ora, "La cospirazione del Cairo" del regista Tarik Saleh.