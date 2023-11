’La Decima Musa’ apre con "Il caftano blu"

Questo mese al Giometti di Tolentino riprende la rassegna cinematografica "La Decima Musa". Stasera, alle 21.15, ‘Il caftano blu’ della regista Maryam Totani. "Halim è un sarto talentuoso con una bottega nella medina di Salé, dove vive in compagnia della moglie Mina che lo aiuta anche in negozio – spiegano gli organizzatori -. Il loro rapporto è stretto e affettuoso, benché debba sopportare tanto una malattia che affligge Mina quanto l’omosessualità nascosta di Halim. L’arrivo di Youssef, un giovane apprendista molto attento a studiare le tecniche di Halim, porta novità nella routine consolidata della coppia, in un periodo scandito dalla cucitura di un bellissimo caftan blu per una cliente con poca pazienza".