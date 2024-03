’La Decima Musa’: in rassegna film candidati agli Oscar

Continua al multiplex Giometti di Tolentino la rassegna cinematografica "La Decima Musa": domani, alle 21.15, ci sarà la proiezione del film "Io Capitano" di Matteo Garrone, premiato al Festival di Venezia e candidato al premio Oscar. E’ quanto organizzato in collaborazione con Unitre, che si avvale del commento filmico del professore Alberto Cingolani e il contributo di Cellulopoli, e vede il patrocinio del Ministero della Cultura. La pellicola in questione parla di Seydou e Moussa, due cugini adolescenti nati e cresciuti a Dakar, ma con una gran voglia di diventare star della musica in Europa. Tutti in Senegal sono contro il loro progetto, ma entrambi (di nascosto) intraprendono la grande impresa. Un viaggio che si rivelerà un’odissea attraverso il deserto del Sahara, le prigioni libiche e il Mediterraneo. La rassegna proseguirà il 14 marzo alle 21.15 con il film "Il libro delle soluzioni" di Michel Gondry: Marc, regista in ambasce, gira film che non vuole vedere. Soggetto a frequenti crisi di collera, fugge dai suoi produttori e si ripara nella casa di una vecchia zia. E lì si lancia in progetti stravaganti. Infine, il 21 marzo alle 21.15, ecco "The holdovers – lezioni di vita", di Alexander Payne, candidato agli Oscar.