La dedica di Iannone ai grandi compositori

Un virtuoso di straordinarie capacità e raffinata sensibilità, Pasquale Iannone è considerato uno dei grandi nomi del pianismo internazionale. Oggi alle 18 al Politeama si esibirà in un concerto dedicato a tre grandi compositori della scena musicale del XIX secolo. Il programma prevede la Sonata op.57 "Appassionata" di L.V. Beethoven, uno dei maggiori compositori di tutti i tempi; lo Scherzo n.4 op.54 di F. Chopin, importante compositore del periodo romantico definito "poeta del pianoforte"; i 6 Momenti Musicali op.16 di S. Rachmaninov, tra i più grandi compositori e pianisti russi. Pasquale Iannone si è diplomato al Conservatorio ‘Piccinni‘ di Bari con il massimo dei voti e la lode e al Royal College of Music di Londra con il Diploma d‘Onore. Recentemente gli è stato conferito, con una cerimonia al Teatro dell‘Opera di Roma, il premio internazionale ‘Foyer 2005‘ per la carriera e l‘alto livello delle sue esecuzioni, seguito dal Premio ‘Cattedrale d‘Argento‘ ricevuto dalle Associazioni Musicali della sua regione. Le scelte di repertorio spesso inusuali e di grande caratura virtuosistica gli hanno reso un grande apprezzamento della critica ed i consensi più entusiastici del pubblico che lo ha ascoltato. La sua attività concertistica lo ha portato a suonare per importanti Società Concertistiche in Italia, Sala Verdi (Milano), Teatro Petruzzelli (Bari), Teatro Massimo ‘Bellini‘ (Catania), Teatro ‘Bonci‘ (Cesena), e all’estero: USA (New York, New Orleans, Salt Lake City, Macon, Baton Rouge), Francia (Parigi - Salle Cortot, Centre Bosendorfer, Nancy), Scozia (Edinburgh Fringe Festival), Corea del Sud (Seoul - Kumho Recital Hall) e Sud Africa (Pretoria, Johannesburgh, Cape Town). E‘ stato solista con varie orchestre italiane e straniere, fra le quali anche la Form (Orchestra Filarmonica Marchigiana). Il biglietto dello spettacolo (10 euro) è acquistabile al botteghino del teatro.