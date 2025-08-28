La demolizione in via Cincinelli. Ruspe al lavoro dopo le polemiche: "Disagi? Non c’erano alternative"

"Sono residente a Corneto e ho fatto da tramite per le informazioni che mi venivano date sulla chiusura della strada e demolizione del palazzo. Ma l’unica cosa che ho deciso, perché di mia competenza, è stato rendere gratuito il trasporto pubblico in questi giorni di totale chiusura". Così l’assessore alle Attività produttive, Laura Laviano, dopo le proteste di commercianti e residenti sulla chiusura totale di via Cincinelli prevista da ieri al 7 settembre (a eccezione di domenica per la festa di San Giuliano) dalle 7 alle 18.30, per la demolizione di un palazzo danneggiato dal terremoto. In realtà, diversamente da quanto previsto e comunicato ufficialmente dal Comune di Macerata, ieri la chiusura totale non c’è stata. La ditta incaricata della demolizione, infatti, ha cominciato l’intervento da un solaio che si trova sotto il livello della strada, utilizzando un mezzo più piccolo. Non c’è stato quindi bisogno di chiudere totalmente la strada alle auto, e si è andati avanti per tutto il giorno con un senso unico alternato regolato da un semaforo. Un giorno in meno di disagi, insomma, per gli automobilisti, dopo le proteste di residenti e commercianti per la chiusura.

"L’intervento è privato e l’amministrazione agisce solo di riflesso, assicurando la sicurezza legata ai lavori in atto – spiega l’assessore Laviano –. Capisco benissimo i disagi perché li vivo in prima persona e perché via Cincinelli è effettivamente l’unica via di accesso al quartiere. Speriamo che la chiusura sia solo di dieci giorni e che si torni alla quasi normalità col successivo senso unico alternato". A prendere la parola anche Fabrizio Gentili, presidente del consiglio di quartiere e residente a Corneto, che spiega l’iter e le tempistiche dell’intervento. Un intervento che arriva a quasi nove anni dal terremoto del 2016, dopo una serie di lungaggini e problemi burocratici che hanno ritardato l’avvio del cantiere. "I tecnici incaricati del palazzo, Rossano Luchetti e Roberto Finocchi, hanno potuto consegnare il materiale del piano di recupero a maggio 2025, tra migliaia di problematiche (proprietari all’estero, giudici tutelari per minorenni, acquisizione di terreni e così via). Il Comune – spiega Gentili – ha poi elaborato la richiesta con successivo sopralluogo avvenuto a fine luglio, durante il quale è stato verificato che il palazzo è diventato pericolante. L’8 agosto il sindaco ha emesso l’ordinanza di demolizione. Il 9 agosto, nella chat di quartiere, io ho condiviso tutte queste informazioni anticipando quello che sarebbe successo dopo. È scoppiato il caos – continua Gentili – e io come coordinatore di quartiere mi trovo tra l’incudine e il martello: da una parte 34 famiglie che devono rientrare a casa, con la strada che va chiusa per questioni di sicurezza, dall’altra il disagio di residenti e commercianti. Il Comune, però, si è impegnato nel comunicare quel che doveva, non è stata fatta un’assemblea pubblica perché non ci sono stati i tempi per comunicarla. I cartelli, invece, hanno anticipato le informazioni per iniziare a far capire che il cantiere era imminente. Da puntualizzare – aggiunge Gentili – che la prima data che mi era stata fornita dai tecnici del palazzo era a cavallo di Ferragosto, ma siamo stati alle dipendenze della ditta e delle sue esigenze. Inoltre, tutte le proteste che si sono avvicendate in chat sono state girate a chi di dovere, commercianti e residenti non sono stati abbandonati".

"Io abito davanti al bar quindi sono interessato dal disagio – conclude Gentili, anche proprietario di uno degli appartamenti del palazzo in via di demolizione –. Girando per la città, però, ho ricevuto solidarietà da tantissimi maceratesi felici di vedere l’avanzamento dei lavori per far tornare le famiglie nei loro appartamenti. Per il resto, l’impresa si è impegnata a garantire il passaggio di ambulanze e chi deve fare terapie mediche. Un plauso anche al comandante della polizia locale Doria e all’assessore Laviano che hanno fatto in modo di organizzare il passaggio degli autobus".