La denuncia di chi vive nella zona dello stadio: "Coprifuoco obbligato con le partite: assurdo"

Ogni quindici giorni, nel quartiere di Fonti San Lorenzo a Recanati, sembra scattare un coprifuoco non dichiarato. Succede ogni volta che la Recanatese gioca in casa allo stadio "Nicola Tubaldi", oggi teatro di partite di Serie D, ma con misure di sicurezza che sono ancora quelle dei tempi della Serie C. Le strade si svuotano, i parcheggi restano semivuoti, la circolazione viene deviata: il tutto per una partita che, a giudicare dai numeri degli spettatori sugli spalti, richiama ormai poche decine di tifosi. "Ogni volta la stessa storia – scrive un residente, T. M. – ribadisco il fastidio e i disagi che ci crea il calcio. Oggi, partita di cartello, ci sono i soliti quattro gatti ad assistere. Noi del circondario continuiamo a subire disposizioni ingiuste, con le forze dell’ordine a vigilare sul nulla". Una testimonianza amara, accompagnata da una serie di immagini che mostrano il deserto delle vie attorno allo stadio durante l’orario di gara: strade chiuse, parcheggi interdetti, transenne e deviazioni. "Divieti e blocchi inaccettabili – prosegue il residente – per privilegiare 130 tifosi. Non è giusto: è Serie D, non il mondiale di calcio". La Recanatese, retrocessa due anni fa dalla Serie C, continua a giocare in un impianto sottoposto alle stesse rigide misure di sicurezza che erano obbligatorie nei campionati professionistici. Misure che, oggi, molti abitanti giudicano anacronistiche e prive di senso. "Il parcheggio riservato agli ospiti è sempre vuoto, lamentano in molti. Eppure per tutta la giornata siamo costretti a vivere come se si dovesse gestire una finale di Champions League".

La richiesta dei residenti è semplice: che la burocrazia si aggiorni alla realtà. E in pratica se il pubblico non c’è e i rischi sono minimi, mantenere blocchi e divieti appare non solo inutile, ma offensivo verso chi in quel quartiere vive ogni giorno.

ast. t.