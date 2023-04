"La destagionalizzazione del turismo rischia di provocare più spese"

"Non si comprende se l’obiettivo dell’amministrazione è quello di ‘punire’ i commercianti e le attività ricettive, rei di concentrare i loro guadagni nella stagione estiva, sottraendo posti auto ai residenti". Lo dice, a Porto Recanati, il capogruppo di Centrodestra Unito Rosalba Ubaldi che torna in merito a quanto discusso nell’ultimo Consiglio comunale. "Il vicesindaco Giuseppe Casali ha affermato che il turismo si va progressivamente posizionando verso una destagionalizzazione, che significa diluirlo in un periodo più lungo di tempo rispetto al classico periodo estivo – scrive in un comunicato la Ubaldi –. Lui forse non sa che in un periodo di tre o quattro mesi i nostri commercianti e operatori turistici concretizzano un intero anno di attività e così sarebbero costretti ad affrontare, per lo stesso risultato economico, spese di gestione e di personale raddoppiate". Non solo, secondo la Ubaldi "le parole di Casali danno corpo alle voci e timori che abbiamo raccolto tra i commercianti circa una chiusura del Corso anche il sabato, oltre la domenica. Una ipotesi più volte ventilata da alcuni importanti membri della maggioranza e ci auguriamo non venga perseguita senza un coinvolgimento reale dei commercianti che, da quanto ci risulta, non vengono ascoltati da oltre un anno, senza nuovi progetti di parcheggi o piani del traffico".