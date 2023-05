La ’diagnosi’ del Pd "Ospedali con poca salute"

"Le persone devono curarsi senza dipendere dal proprio portafoglio e per noi è una scelta di campo difendere la sanità pubblica". È quanto ha detto Marina Sereni, componente della segreteria nazionale Pd e responsabile della sanità, all’incontro-dibattito "La sanità della provincia di Macerata sarà in salute?". "Noi abbiamo appreso la lezione impartita ai tempi del Covid – aggiunge – e per questo abbiamo aumentato la spesa sanitaria al 6,9% del Pil quando eravamo al Governo, invece nel 2023 l’attuale maggioranza investirà il 6,7% per scendere nei successivi due anni al 6,2%. Tutte le Regioni dovrebbero alzare la voce, ma nessuna da quelle rette dal centrodestra dice una parola". Romano Carancini evidenza un altro aspetto emerso durante l’incontro. "I tetti di spesa per il personale – ha detto – si sono rivelati una scelta sbagliata perché sappiamo dalla Corte dei conti che le Regioni hanno speso più di un miliardo e mezzo nel 2022 perché sono aumentate tante altre voci". Si auspica un ulteriore passo avanti per costringere il Governo a prendere delle prese di posizione di fronte alla cittadinanza. "Serve – dice Sereni – una mobilitazione nazionale perché siano messe a disposizione maggiori risorse e si superi il tetto di spesa per il personale". Su questo aspetto Carancini indica la via. "Il personale - dice - è il capitale fondamentale senza il quale si ferma tutto. Basterebbe migliorare la spesa che per la Fondazione Gimbe nelle Marche si traduce in 750 milioni di euro di inefficienza".

Nel corso del dibattito è emerso dal pubblico anche il grave problema delle liste d’attesa, si è parlato del cammino verso la privatizzazione della sanità, del mondo della finanza che entra in questo ambito proponendo polizze sanitarie. Francesco Micucci, capogruppo Pd del comune di Civitanova, ha messo la lente d’ingrandimento sullo stato delle strutture sanitarie provinciali. "La situazione è bloccata a due anni e mezzo fa, non si sono fatti passi avanti e in alcuni casi ne sono stati fatti indietro come per l’ospedale di Macerata. Lo dimostra il fatto che non si sia fatto nulla e nel contempo è aumentato il costo del materiale. A disposizione ci sono solo i 55 milioni messi a disposizione dalla Giunta Ceriscioli". Ed ecco il caso Civitanova. "Solo chiacchiere, non è stato fatto niente, nemmeno la fase di progettazione, dei due piani da realizzare". E infine Tolentino. "Lì non è iniziato nulla".

Al congresso ci sono stati gli interventi di Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del Pd, Carancini, Micucci e Franco Pesaresi del network non autosufficienza. I lavori sono stati coordinati da Paola Castricini, dell’assemblea regionale del Pd, le conclusioni sono state tratte da Marina Sereni.

Lorenzo Monachesi