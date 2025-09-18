La diagnosi è un vero e proprio choc: "Ogni mese un incontro di confronto"

"Abbiamo voluto creare uno spazio per aiutare i malati ad affrontare questa situazione, per elaborare lo choc che si vive al momento della diagnosi, ma anche offrire una opportunità ai familiari che li seguono, offrendo a tutti un luogo per uscire dalla solitudine". Marina Severini (nella foto), psicologa, ha vissuto da vicino l’esperienza della Sla che ha colpito una sua cugina, che purtroppo ci ha lasciato.

"Non solo per questo, ma anche per questo – spiega – nell’ambito di Aisla abbiamo creato un gruppo aperto, che, una volta al mese – on line - si riunisce per incontrarsi, parlare, scambiare esperienze. C’è chi partecipa costantemente, chi occasionalmente, ma il confronto si rivela sempre molto importante, perché nel fattore comune, che è quello della malattia, ogni situazione è poi specifica, diversa dalle altre". In particolare, questo spazio aperto – una chat – è quello attraverso il quale il paziente può conferire con la psicologa per reggere l’urto della diagnosi, dei primi difficilissimi momenti. "Si tratta di fare un lavoro di elaborazione non semplice, anche perché questa malattia spaventa moltissimo", sottolinea la Severini. E, poi, ci sono i caregiver, i familiari che devono sostenere il malato, facendosi carico di una situazione estremamente complessa.

"Ci sono familiari che sono alle prese con la malattia nelle fase iniziali, altri che hanno il proprio congiunto nella fase intermedia, altri ancora nella fase terminale – prosegue la psicologa –. Ci si riconosce nella stessa esperienza, ognuno portando con sé il proprio vissuto, il modo simile o diverso con il quale ha reagito al presentarsi della Sla, i percorsi compiuti per affrontarla e tanto altro. Il confronto è utile sia dal punto di vista pratico, ma anche e soprattutto su quello della vicinanza, poiché si tratta di momenti vissuti insieme che arricchiscono e danno forza per evitare di chiudersi in se stessi e farsi sopraffare dal dolore". Chi vuole entrare nel gruppo, può fare riferimento all’Aisla, Giulio Pantanetti (333-6527979).

