La differenziata rallenta "Colpa di sisma e Covid"

di Franco Veroli

I primi quattro mesi del 2023 confermano il rallentamento della raccolta differenziata nella nostra provincia già rilevato a fine 2022, quando si era attestato al 73,83% contro il 74,66% del 2021 e il 74,96% del 2020. Nel singolo mese di aprile siamo al 74,59%, ma il progressivo nell’anno indica il 73,65%: ancora non si riesce ad invertire la china determinata dai problemi derivanti dal terremoto e dalla pandemia "che hanno portato i cittadini ad essere meno attenti nella differenziazione e nel conferimento dei rifiuti", come già sottolineato dal presidente Cosmari Srl Giuseppe Giampaoli. Restiamo, comunque, la provincia migliore delle Marche. I primi dieci comuni in testa alla graduatoria sono Montecassiano (80,44%), Monte San Giusto (80,35%), Urbisaglia (80,14%), Montelupone (79,48%), Appignano (79,40%), Serrapetrona (78,92%), San Ginesio 78,86%), Esanatoglia (78,19%), Pollenza (77,47%) e Corridonia (77,20%). Gli ultimi dieci, invece, sono Serravalle del Chienti (60,88%), Pieve Torina (56,81%), Fiastra (55,14%), Visso (51,61%), Poggio San Vicino (49,76%), Monte Cavallo (47,34%), Cessapalombo (45,85%), Ussita (45,61%), Bolognola (43,27%) e Castelsantangelo sul Nera (41,87%). Recanati è al 75,82%, Macerata al 74,05%, Tolentino al 73,35%, Potenza Picena al 72,31% e Civitanova al 71,14%. Intanto, proprio nella logica del potenziamento della raccolta differenziata, Cosmari Srl ha pubblicato un avviso per una "consultazione preliminare di mercato per l’affidamento dell’appalto di progettazione esecutiva e realizzazione di un impianto per il trattamento ed il recupero rifiuti urbani da prodotti assorbenti per la persona (pap), quali pannolini, pannoloni e assorbenti igienici, provenienti dalla raccolta differenziata della provincia di Macerata. Un avviso, si specifica, che non costituisce proposta contrattuale, la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato "non assicura e non preclude la successiva partecipazione alla gara d’appalto, non costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura". Le imprese interessate devono presentare la loro proposta entro e non oltre le ore 12 del 15 giugno, unicamente tramite pec all’indirizzo [email protected], lo stesso a cui possono rivolgersi per chiedere chiarimenti.