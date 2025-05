La differenziata scende sotto al 70 per cento

Scende sotto il 70% la raccolta differenziata a marzo (69.92%) e condiziona anche il progressivo annuo, che si ferma al 70.50%. Numeri che fotografano la situazione alla fine del primo trimestre 2025, con Macerata che invece viaggia intorno al 75%. Per Civitanova i dati peggiori degli ultimi anni, e parlano di un trend che procede a passo di gambero.

La produzione dei rifiuti nei primi tre mesi è sempre attestata intorno alle 5.740 tonnellate, ma i civitanovesi non fanno scatti in avanti nel differenziare, in discarica mandano sempre più immondizia e anche questo ha un costo con la Tari. Basta aprire i contenitori dell’umido per vedere che dentro c’è di tutto, utilizzati come cassonetti generici. Cattive abitudini che proliferano, anche a causa del fatto che l’azione delle telecamere comunali acquistate per controllare e punire i comportamenti scorretti è saltuaria e non funziona da deterrente.