La digitalizzazione per alzare la competitività dei beni culturali nell’area adriatico-ionica

Con il seminario "Valore e Valori tra conservazione e fruizione" si è concluso il percorso progettuale avviato con "Adrinetbook" che ha costruito intorno al libro ed alle biblioteche delle esperienze di viaggio nell’area adriatico-ionica. "Un incontro che ha arricchito tutti i partecipanti, tra cui i referenti dei progetti transnazionali coinvolti, che hanno ringraziato per gli ottimi temi affrontati e i tanti spunti su cui lavorare insieme – ha spiegato l’assessore Katiuscia Cassetta -. Due giorni di approfondimento e scambio di pratiche che ha poi avuto come evento finale un incontro costruito in modo intelligente ed efficace. Questo lo scopo dei progetti europei, utilizzare le risorse disponibili per una reale ricaduta sui territori coinvolti ma soprattutto un confronto con nuove esperienze che , nel nostro caso, hanno aperto lo sguardo su come realmente si possa pensare ad una scoperta del valore del patrimonio artistico, anche in contesti inusuali e con strumenti nuovi, di questo averne consapevolezza per pensare poi a porci nuove domande per trovare nuove soluzioni. Tutto per godere realmente dei benefici culturali, economici e sociali grazie alla ricchezza della storia che ci lega". L’iniziativa è stata l’opportunità per il Comune di Macerata di aprire sul territorio una riflessione sulla potenzialità dell’uso delle nuove tecnologie in termini di fruizione ed accessibilità dei beni culturali. Il seminario ha offerto ai partecipanti spunti e presentato prassi di successo sulle nuove modalità di fruizione dell’esperienza culturale e turistica. I progetti hanno offerto una panoramica su come l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del patrimonio possano essere strumenti per accrescere la competitività del territorio stesso e per restituire il potenziale aumentato che fa di ogni luogo un unicum. Partecipazione, comunità culturale, nuove narrazioni, destinazione sono state altre parole chiave che hanno fatto da guida all’evento e hanno creato collegamenti importanti con esperienze e narrazioni dei paesi dell’altra sponda dell’Adriatico.