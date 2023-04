Con l’obiettivo di "Approfondire il bilancio evolutivo in adolescenza", è programmato per oggi in modalità online (dalle ore 10 alle 13) un nuovo incontro formativo, organizzato dalla Pars, nell’ambito del progetto E-Care dove protagonista sarà Gustavo Pietropolli Charmet, da circa venticinque anni presidente del Caf Onlus Centro aiuto al bambino maltrattato e alla famiglia in crisi. Attualmente è responsabile scientifico comunità residenziale per i disturbi della condotta alimentare Casa per la salute della mente di Brusson (Valle d’Aosta) e direttore scientifico dell’Osservatorio giovani di Trento. "In questa prospettiva – afferma Irene Costantini, psicologa e psicoterapeuta della Pars – assume particolare importanza la dimensione evolutiva del disagio psichico; pertanto, l’obiettivo del lavoro riguarda l’attribuzione di un significato affettivo ed evolutivo alle crisi adolescenziali".