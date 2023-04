La discarica al centro del consiglio

Figurano agli ultimi due argomenti, dei nove all’esame del consiglio comunale convocato per le 20.30 di venerdì, l’ordine del giorno e l’interpellanza che Raffaele Consalvi, capogruppo di "Uniti per Cingoli" in minoranza nel consesso civico, ha proposto rispettivamente sulla gestione del ciclo dei rifiuti e riguardo alla situazione della discarica provinciale di Fosso Mabiglia. Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente e le comunicazioni del sindaco Michele Vittori, il parlamento cittadino procederà all’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2022, di variazioni al bilancio di previsione, dell’aggiornamento previsto per il piano comunale di Protezione civile, delle tariffe per la Tari che non dovrebbero subire variazioni. Verrà pure discussa l’acquisizione di alcuni locali, situato al pianterreno del Palazzo Mucciolanti.

Gianfilippo Centanni