La discarica in consiglio: "Questione di bilancio"

Una sottile ma persistente vena polemica, l’altra sera, ha reso stimolante fin dall’inizio lo svolgimento della riunione del consiglio comunale. In avvio di seduta, rilevando che i consiglieri del gruppo di opposizione (nella foto da sinistra Claudia Spadoni, Raffaele Consalvi, Alessandro Maccioni, assente Anna Maria Tittarelli come, nella maggioranza, Filippo Saltamartini) sedevano nella prima fila della platea, il sindaco Michele Vittori li ha invitati a prendere i posti sul palco. Spadoni, disabile, aveva ultimamente evidenziato che "i cinque scalini da salire per giungere al posto costituiscono una barriera architettonica che limita la mia autonomia in maniera importante", sollecitando l’amministrazione a risolvere il problema. "Per risolverlo – ha chiarito il sindaco – è stato fatto un investimento acquistando un’attrezzatura". "Ringrazio – ha risposto Spadoni –, ma non è stata accolta la mia richiesta. Non gradita la soluzione". E i tre sono rimasti dov’erano.

Vittori ha poi annunciato che sono in corso i lavori per la riattivazione del distributore di carburanti adiacente al centro storico, chiuso da gennaio per il decesso del titolare. L’impianto entrerà in funzione la prossima settimana. Poi, trattata l’interpellanza presentata il 13 agosto da Consalvi e Spadoni "in merito all’ampliamento della discarica di Fosso Mabiglia", progetto approvato in via definitiva dal Cosmari il 9 maggio. Documento e osservazioni deliberate della giunta il 21 agosto, trasmessi a Provincia, Ata e Cosmari, sono stati già pubblicati dal Carlino. Di fronte a numerosi residenti nella zona-discarica, intervenuti alla seduta consiliare, Consalvi ha insistito sull’esigenza di "andare a spulciare tutte le carte dal Cosmari, affinché l’ampliamento non si realizzi. La delibera della giunta non è entrata nei dettagli tecnici. Non ampliamento, ma discarica, dal costo di 11 milioni di euro". Il sindaco ha sottolineato che "la posizione del Comune è sempre stata chiara, coerente e tale rimane, in base all’odg consiliare approvato all’unanimità: l’esecutivo, non appena arrivato il progetto, ha deliberato le osservazioni". Obiettivamente non sono soddisfatto" ha ribattuto Consalvi.

Poi, durante la discussione sul documento unico di programmazione 2026-28, Maccioni ha affermato che la maggioranza "non vede l’ora che l’ampliamento sia approvato, è una questione di volontà politica e di bilancio. Aspettiamo anche di sapere qualcosa sulla progettualità relativa al teatro Farnese che il Comune ha acquistato dal Circolo cittadino".

Gianfilippo Centanni