La discarica provinciale Avanti ancora con Cingoli in attesa di scegliere il sito

di Franco Veroli

Dopo la seduta del 23 marzo, andata a vuoto per l’assenza di numerosi sindaci, ieri l’assemblea dell’Ata ha approvato le modifiche al Piano d’ambito per i rifiuti varato nel 2021. Si tratta di novità importanti, peraltro annunciate, su cui ora dovrà esprimersi la Regione, prima del voto finale – presumibilmente entro un mese o poco più – da parte della stessa assemblea. La prima è stata imposta dalla situazione, vale a dire dall’esaurimento della capacità di abbancamento della discarica di Fosso Mabiglia a Cingoli, senza che sia stato neanche individuato il sito in cui realizzare il nuovo impianto. Paradossalmente - ma non troppo - grazie all’ampliamento approvato ieri (è il terzo), sarà ancora il sito di Cingoli a ricevere, per i prossimi quattrocinque anni, altre 250mila tonnellate di rifiuti indifferenziati. Una scelta obbligata, il tempo necessario per individuare una nuova area e costruire un nuovo impianto. Anche l’ampliamento, però richiederà del tempo per poter entrare in funzione. Così per un periodo, difficile da quantificare, ma che ci si augura il più breve possibile, i rifiuti saranno portati fuori provincia, probabilmente a Fermo, con un inevitabile aggravio dei costi. La seconda modifica, inevitabile poiché inviata all’Ata dalla Regione come prescrizione, è quella in base alla quale i Comuni che erano stati inizialmente esclusi per l’individuazione del nuovo sito, in quanto negli anni passati avevano già ospitato una discarica, sono stati di nuovo inseriti nell’elenco. Si tratta di Cingoli, Montelupone, Morrovalle e Tolentino sul territorio dei quali insistono alcune aree ritenute idonee: in questo modo il numero tra cui scegliere quella in cui realizzare la nuova discarica sale da 70 a 84. In una vicenda caratterizzata da ritardi e continui rinvii, quello di ieri è un passo avanti. Piccolo, però, poiché il nodo più importante deve essere ancora sciolto. L’impegno è quello di individuare il nuovo sito entro il 2023 per poi attivare tutte le procedure necessarie alla realizzazione della discarica che dovrà sostituire Cingoli. Il tempo che in questo modo si è reso disponibile, quattrocinque anni, dovrebbe bastare e avanzare. Ma, visti i trascorsi, se non ci sarà la necessaria determinazione, potrebbe essere ’bruciato’ senza conseguire l’obiettivo, come già accaduto. E, poi, bisogna vedere se e in che modo reagiranno i Comuni reinseriti tra quelli che hanno aree idonee per la discarica.