"La discarica sarà ampliata. Il Comune che fa?"

"Veniamo a sapere che il Cosmari (dove Cingoli non ha rappresentanti) ha approvato in via definitiva il progetto di ampliamento della discarica, redatto dalla Desmos di Milano, per un abbancamento ulteriore di 250mila metri cubi, una spesa complessiva di 11 milioni e 370mila per progettazione e direzione dei lavori". Questi i presupposti che hanno stimolato l’interpellanza sull’ampliamento della discarica di Fosso Mabiglia, inviata al sindaco Michele Vittori dai consiglieri di minoranza Raffaele Consalvi e Claudia Spadoni. "Inoltre – affermano – nella sede del Cosmari il progetto è stato presentato all’assemblea dei sindaci, assente quello di Cingoli. Poi il Cosmari ha inviato in tutta fretta il progetto in Provincia, per la valutazione d’impatto ambientale. Considerato che l’individuazione del nuovo sito che dovrebbe sostituire quello di Cingoli si gioca ancora sulla politica dei ritardi (dopo anni si è passati da 83 potenziali siti a 23), che il sindaco Vittori ha ribadito che l’ampliamento sarebbe avvenuto solo dopo la scelta definitiva del sito alternativo a Cingoli, si evidenzia che le due questioni non cammineranno sullo stesso binario temporale: verosimilmente la scelta non avverrà prima di due anni, non ci saranno più i tempi tecnici per approntare la nuova discarica, quindi saremo di nuovo in emergenza".

Ecco allora gli interrogativi posti al sindaco da Consalvi e Spadoni: "Perché, sapendo che il progetto di ampliamento era stato definito, non ha ritenuto d’informare il consiglio, i capigruppo consiliari, la commissione competente? Perché era assente all’incontro, il giorno della presentazione del progetto? Quale strategia intende adottare, visto che la filiera politico-istituzionale non ha funzionato? Inoltre, considerato che la Provincia ha avviato l’iter autorizzativo e che gli enti interessati al progetto dovranno far pervenire osservazioni e pareri entro il 23 di questo mese, chiediamo se il Comune, tramite i suoi uffici, sta predisponendo, ha predisposto o intende predisporre osservazioni in merito al progetto".

Gianfilippo Centanni