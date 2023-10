"La ditta deve solo i contributi ridotti"

La Tartabini Trasporti di Corridonia vince una nuova battaglia contro Inps e Inail, che rifiutavano di applicare le riduzioni previste per le imprese del cratere sismico. Una battaglia che va avanti dal 2016, quando i decreti legge 189 e poi il 123 del 2019 consentirono alle aziende dei territori terremotati di pagare solo il 40% dei contributi pre videnziali e assicurativi. Ma Inps e Inail hanno sempre chiesto alle aziende l’intero, assicurando che avrebbero restituito l’eccedenza dopo i provvedimenti esecutivi. L’aiuto di Stato, dunque, è rimasto sulla carta e quasi tutte le ditte hanno pagato il 100%, per non perdere il Durc, il documento unico di regolarità contri butiva, essenziale per lavorare. La Tartabini Trasporti di Corridonia, invece, aveva deciso di pagare solo il 40%, e assistita dall’avvocato Carlo Nunzio Sforza aveva portato il caso in tribunale. In primo grado, l’anno scorso, il giudice le ha dato piena ragione. Inps e Inail hanno fatto ricorso in appello, ma anche in secondo grado ha vinto l’azienda di Corridonia. La Corte ha chiarito ancora una volta che le agevolazioni legate al sisma erano automatiche, dunque le aziende dovevano pagare da subito solo il 40%. "Tale interpretazione – si legge nella sentenza – appare l’unica coerente con la ratio della legislazione emanata in situazione di emergenza, in relazione all’eccezionalità e gravità dell’evento sismico". Il terremoto c’è stato nel 2016, ma sono tantissime le aziende che non hanno potuto usufruire dell’aiuto previsto, per l’interpretazione errata data dai due istituti. "Esprimo grande soddisfazione per l’esito del giudizio – commenta l’avvocato Sforza -. Sono anni che io e il commercialista Di Giulio sosteniamo questa interpretazione scontrandoci con il muro posto dagli istituti. Questa situazione coinvolge migliaia di aziende tra Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio che, colpite dal sisma, ancora non hanno avuto l’aiuto promesso e ora, anche alla luce di queste sentenze, potranno trovare giustizia agendo come ha fatto la Tartabini Trasporti".

Paola Pagnanelli