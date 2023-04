La dolorosa piaga degli incidenti Dodici morti e cinquecento feriti "Serve maggiore attenzione"

di Paola Pagnanelli

Sono stati più di mille gli incidenti stradali registrati negli ultimi 14 mesi, i feriti sono risultati 551 e purtroppo 12 persone sono morte. "Quasi sempre – spiega il colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri -, negli incidenti notturni viene fuori che i conducenti hanno bevuto, e per la guida in stato di ebbrezza abbiamo fatto 224 denunce. Per questo è importante tenere sempre alta l’attenzione sulla sicurezza stradale".

Il comando provinciale dei carabinieri ha voluto fornire alcune cifre, per far capire le dimensioni del problema. Da gennaio 2022 al febbraio 2023, i carabinieri hanno rilevato 1.067 incidenti in provincia; di questi 315 erano con feriti (551) e purtroppo 12 con decessi. "La stragrande maggioranza degli incidenti mortali o con feriti – spiegano i militari dell’Arma - è purtroppo dovuta a una serie di comportamenti scorretti come l’eccesso di velocità o la guida distratta e pericolosa, ad esempio per l’uso del cellulare o l’assunzione di sostanze alcooliche o stupefacenti prima di mettersi al volante". In questi 14 mesi i carabinieri hanno anche elevato 5.588 contravvenzioni, tra cui la maggior parte, 1.260, per il mancato uso delle cinture, 499 per mancata revisione del veicolo, 394 per l’uso del telefono, 232 per eccesso di velocità e 224 per guida sotto l’effetto di sostanze alcooliche o stupefacenti; 300 le patenti ritirate e circa 300 i mezzi sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo. Sei automobilisti sono stati denunciati per omicidio stradale. L’attività di controllo della circolazione ha permesso di identificare 111.038 persone tra automobilisti e passeggeri e di controllare 71.215 mezzi di ogni genere circolanti sull’intera provincia maceratese.

"Si tratta di una attività di controllo importante – ha precisato il colonnello Candido – anche alla luce dei numerosissimi cantieri della ricostruzione post sisma aperti in provincia". "Gli incidenti sono la principale causa di mortalità tra i giovani – ha aggiunto l’ufficiale -, per questo a livello nazionale il Ministero, e a livello locale il Comitato per l’ordine pubblico in prefettura, sollecitano la massima attenzione partendo dalla prevenzione nelle scuole. Quando andiamo nelle classi, di sicurezza stradale parliamo sempre con i ragazzi, che sono anche loro utenti della strada come pedoni, o con monopattini, biciclette o scooter, spieghiamo i rischi connessi alla guida sotto l’effetto dell’alcol e le norme del codice della strada. Faccio sempre un parallelo tra un’arma e un’auto: entrambe possono uccidere, se usate male. Purtroppo non sempre c’è la giusta attenzione al Codice della strada". Ai ragazzi viene mostrato anche il funzionamento dell’etilometro, "strumento essenziale perché ogni volta che facciamo servizi su strada ci sono le denunce per guida in stato di ebbrezza. Non possiamo abbassare la guardia". Contro le stragi del sabato sera, il comandante confida moltissimo nell’educazione dell’utenza della strada alla corretta percezione dei rischi, al rispetto dei limiti, all’uso di cinture e seggiolini.