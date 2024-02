La doppia assenza di Baleani

Sarà presentato oggi alle ore 17, all’aula magna del Comune, il romanzo "Una doppia assenza" scritto dalla recanatese Elisabetta Baleani. Per lei questo non è il primo lavoro in quanto ha già pubblicato altri due libri: nel 2008 la silloge poetica "Vento Rosso" e nel 2011 il volume di poesia metasemantica "Lonforicette di Frà Trofello da Vallesconcia". Di sé ama raccontare di essere "nata a Recanati sul Colle dell’Infinito da cui eredito una buona quota di follia". Fin da subito è attratta dalle suggestioni leopardiane che la circondano e che diventano la sua patria poetica: il giardino di Giacomo, la finestra dalla quale egli contemplava Nerina e sullo sfondo la torre del Passero Solitario. Cresce affascinata dalla scrittura che diventa anche il suo lavoro: infatti svolge la professione di insegnante e grafologa giudiziaria. Questo doppio binario le permette un’osservazione privilegiata dell’animo umano: vede transitare nel suo studio una vasta galleria tipologica e sente raccontare le più svariate vicende e impara così che la realtà supera la fantasia. Il romanzo è la storia di due impostori: Iacopo Duranti e Elena Politi. In un panorama di pungente sarcasmo i personaggi vengono trascinati in un vortice di dannazione e redenzione. Il risultato è sorprendente: un romanzo in bilico tra pietà e ferocia.