La dottoressa De Leo il nuovo medico di base a Montecosaro

La dottoressa Ilaria De Leo prenderà servizio come nuovo medico di base a Montecosaro dal primo aprile. A dare la notizia è stata la sindaca Lorella Cardinali (foto). "Fino al 31 marzo – spiega con un post su Facebook – sarà la sostituta della dimissionaria Rossiello. Finora i recapiti mail e cellulare continuavano a essere quelli di Rossiello. Da venerdì scorso, per qualche disguido tecnico, questi recapiti sono stati bloccati e quindi la dottoressa De Leo non può leggere le mail né rispondere al telefono. Si è subito attivata per avere recapiti personali". I contatti sono stati condivisi nel post dalla sindaca. Da aprile i pazienti che erano in carico al medico Rossiello saranno trasferiti automaticamente alla dottoressa De Leo. "Quanto alla collocazione dello studio daremo informazioni precise entro fine settimana. Stiamo studiando le possibili soluzioni che debbono però combaciare con le autorizzazioni necessarie. Mi permetto infine di fare un appello ai pazienti: siate comprensivi con il personale medico sanitario che si è trovato ad arginare una situazione complicata e urgente. Il lavoro di un medico è di fondamentale importanza per una comunità. Ma rimane la professione di una persona che ha diritto ad avere spazio anche per la sua vita privata. Urlare o minacciare non risolve alcun problema, anzi sicuramente ne aggiunge".