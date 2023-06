La dottoressa Perfetti va in pensione dopo quarant’anni di servizi

In più di 150 si rivedranno questa sera al ristorante ’Apollo 8’ di Morrovalle per stringersi intorno alla dottoressa Clelia Perfetti (nella foto), che dopo oltre quarant’anni di servizio prestati presso le strutture sanitarie dell’Ast della provincia, ha deciso di andarsene a godere la meritata pensione. La dottoressa Perfetti chiude la sua attività di medico nel ruolo di direttrice del Dipartimento dei Servizi dell’Ast e dei Laboratori di Analisi di Civitanova, Macerata, Camerino e San Severino e viene ricordata come professionista rispettosa, impegnata, competente e sempre disponibile. Hanno dato adesione all’appuntamento di questa sera, presso lo storico ristorante di Morrovalle, dirigenti, colleghi medici, paramedici e amministrativi delle strutture ove lei ha prestato servizio. Alla dottoressa Perfetti gli auguri anche da parte della redazione del Carlino.