La dozzina del premio Strega: "Una vetrina sulla narrativa"

Macerata Racconta è ormai un appuntamento fisso della dozzina del premio Strega. Condotta da un’impeccabile Loredana Lipperini, la serata di domenica ha offerto una vetrina importante sul mondo della narrativa italiana. Stefano Petrocchi, direttore della fondazione Bellonci, organizzatrice del premio, ha sottolineato come "siamo accanto a ogni genere, dalla letteratura per ragazzi alla poesia e da quest’anno anche alla saggistica", riferendosi alle sezioni del premio. Degli ottanta romanzi proposti, i dodici finalisti scelti sono stati Valerio Aiolli con "Portofino blues", Saba Anglana con "La signora Meraviglia", Andrea Bajani con "L’anniversario", Elvio Carrieri con "Poveri a noi", Deborah Gambetta con "Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel", Wanda Marasco con "Di spalle a questo mondo", Renato Martinoni con "Ricordi di suoni e di luci. Storia di un poeta e della sua follia", Paolo Nori con "Chiudo la porta e urlo", Elisabetta Rasy con "Perduto è questo mare", Michele Ruol con "Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia", Nadia Terranova con "Quello che so di te" e Giorgio Van Straten con "La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri". A Macerata, unica tappa nelle Marche dei finalisti del premio, con Valerio Aiolli assente giustificato, gli autori hanno brevemente illustrato i punti salienti delle storie raccontate. Giorgio Van Straten ha spiegato che "La ribelle è una biografia narrativa di una giovane donna che si innamora di un ufficiale tedesco durante la guerra; la storia unisce i miei amori, letteratura e storia". Nadia Terranova, raccontando il suo libro, ha evidenziato che "si scava nella vicenda della mia bisnonna, senza nostalgia del passato". Ruol del suo libro dice: "Si immerge nel dolore e nel chiaroscuro di due personaggi, coprendo un lungo arco temporale. Li accompagna nel lutto tramite il racconto di oggetti che divengono quasi talismani". Rasy fotografa Napoli a fine anni ‘50, "tagliata fuori dalla storia", scrivendo di "borghesi che se ne vanno e rapporti di amore e amicizia". Nori entra nella storia di un poeta romagnolo, Raffaello Baldini: "La vicenda mi ha fatto entrare nella sua lingua, anche quella dialettale". Anche Martinoni si è immerso nella persona di un poeta, Dino Campana: "In quattro capitoli ne restituisce l’essenza, al di là della follia; Campana è ancora un mito per i giovani". Marasco scrive invece della storia di un medico, Ferdinando Palasciano, narrando "una storia di scavo nel luoghi della psiche". Gambetta racconta la storia di un matematico, entrando "nei limiti dei linguaggi formali, delle indagini razionali, instaurando una dialettica della conoscenza tra finito e infinito". Carrieri scrive di due personaggi "antieroi, irrisolti, passivi, con una lingua incontrollata, incosciente, a tratti poco elegante, ma che rende il mio rapporto con la parola". Bajani spiega: "Il libro è un racconto di rapporti familiari con da una prospettiva maschile, in cui viene rifiutata l’eredità patriarcale". Anglana sottolinea invece che il suo romanzo è "la scrittura di un mito, raccontata in modo autentico, tra Africa e Italia".