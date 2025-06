La Eurosuole vara il Cda: "Mi preparo a lasciare"

Cambio di governance alla Eurosuole di Civitanova che avrà un suo consiglio di amministrazione, il primo nella storia della società, con Germano Ercoli che da amministratore unico, diventerà presidente e amministratore delegato. Una scelta strategica approvata all’unanimità dall’assemblea degli azionisti con un team che guiderà l’azienda per il prossimo triennio, fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2027.

Oltre allo stesso Ercoli, del consiglio di amministrazione fanno parte Guido Cami, ingegnere industriale, attualmente amministratore delegato di Industrie Chimiche Forestali Spa; Emanuele Frontoni, ordinario di Informatica all’Università di Macerata, codirector del Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab, Affiliated Researcher all’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) di Genova; Guido Cesarini, dottore commercialista e revisore legale dei conti; Piergiorgio Polenti, laureato in economia e commercio e revisore legale dei conti.

"È una scelta attraverso la quale Eurosuole rafforza la sintesi tra radici locali e visione internazionale, una strategia che promette stabilità oggi e prospettive ambiziose per domani. In 50 anni abbiano scritto pagine di storia molto importanti, con il nuovo governo della società guardiamo con ottimismo al futuro", afferma Germano Ercoli.

"Gestirò questa fase di transizione propedeutica alla mia uscita di scena – prosegue – e lo farò con tranquillità. Innanzitutto perché Eurosuole è un’azienda sana e forte che, pur in un momento di grande incertezza come quello attuale, non ha problemi economici o finanziari, tanto che ci apprestiamo a ripetere le cifre dell’anno scorso. In secondo luogo perché, di fronte ai profondi cambiamenti che si sono verificati negli anni, era necessario dare a questa impresa, che oggi conta circa 260 dipendenti, produce 60/65mila paia di suole al giorno e vanta un fatturato che oscilla tra i 50 e i 60 milioni l’anno, organi di gestione nuovi. Molte imprese sono finite nel momento in cui ha lasciato il loro fondatore, in questo caso questa eventualità non c’è, né ci sarà, ma anche per questo svecchiare lo statuto e una governance risalente a tempi andati era un passo fondamentale". Ercoli è sereno e ricorda perfettamente quando iniziò la sua avventura.

"Era il 6 maggio del 1976 – racconta – quando lasciai il lavoro che avevo alle dipendenze di una ditta di Montecosaro, con un’idea chiara: volevo fare l’imprenditore. La società è nata otto giorni dopo, il 14 maggio. Allora eravamo in tutto una decina. Stampammo i primi campioni di suole in poliuretano nel mese di agosto, nel mese di novembre acquistammo una seconda macchina, al ritorno da una mostra tipo l’attuale Linea Pelle che allora si teneva a Montecatini. Non molto tempo dopo abbiamo cominciato a produrre anche le suole in gomma".

Suole vendute sul mercato italiano, ma con un 30% che finisce sui mercati esteri, con una gamma fortemente differenziata in modo da raggiungere tanti segmenti di mercato. "Rispetto agli anni Novanta e Duemila – sottolinea Ercoli – con il ridimensionamento di grandi complessi produttivi di calzature, abbiamo rimodulato la nostra strategia, e siamo riusciti sempre a stare al passo. Ed è in questa logica, quella di gestire i cambiamenti, non di subirli, che adesso abbiamo messo mano alla governance".

Ercoli non ha rimpianti. "È ovvio che si può sempre dire che si poteva fare meglio. Ma, per quanto mi riguarda, insieme ai miei collaboratori credo di aver fatto quello che si poteva fare. Io sono sempre qui, in azienda che, in fondo, è la mia esistenza".