"La ex statale 77 piena di voragini. Tanto traffico e nessuna sicurezza"

"L’ex statale 77 è in condizioni pietose da troppo tempo. Una via crucis per auto, moto e bici. Negli anni è stata scenario di numerosi incidenti, anche mortali. È molto transitata e pericolosa. Bisogna intervenire sulla manutenzione, va trovata una soluzione". È l’appello lanciato dal tolentinate Oljmpio Bernardini, da sempre amante della bicicletta e in prima linea come cittadino per la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Il tratto dell’ex 77 nel mirino è quello da Fonte Moreto, a cavallo tra Tolentino e Belforte (zona Simonelli Group) alla stazione di Pollenza. Bernardini ripercorre la storia. Quando fu inaugurata la superstrada tra Tolentino e Caccamo, con il sindaco Walter Montanari nel 1989-1990, l’Anas cedette la titolarità dell’ex 77 al Comune. "Ma in pratica da allora le varie amministrazioni che si sono susseguite – spiega Bernardini – non hanno mai fatto una manutenzione seria, a eccezione che per i 300-400 metri alla fine del rettilineo in contrada Rancia, nella zona industriale est. Per il resto sono state messe toppe di asfalto qua e là ogni tanto". Arriviamo a oggi. "Oltre ai sindaci precedenti, l’ho segnalato diverse volte anche all’attuale primo cittadino Mauro Sclavi. Mi ha risposto che mancano i soldi per un intervento definitivo su una parte così lunga e ammalorata – prosegue Bernardini –. Ma allora cosa si fa? Aspettiamo di registrare altri incidenti mortali?" L’ultimo di una lunga serie c’è stato lo scorso 31 ottobre, quando in via Pertini, lungo il rettilineo davanti al bar Felix, ha perso la vita un 51enne di Macerata.

"Credo che il sindaco debba chiedere un incontro al prefetto – aggiunge –, per far presente la situazione. Ogni giorno sulla Murattiana passano decine e decine di mezzi pesanti. La strada è percorsa da tanti lavoratori e da persone fuori Tolentino. Quindi o il Comune cede la titolarità, se non riesce a occuparsene, o cerca una soluzione in un tavolo di confronto con Regione, Provincia e Anas". Bernardini racconta che lui stesso, nel 2017, ha avuto un incidente in bicicletta di fronte alla Craglia Marmi e si è rotto un gomito "a causa di una buca di 23 centimetri. La strada rappresenta un pericolo sia per i ciclisti che per gli automobilisti. La Provincia ha fatto lodevoli interventi su strade secondarie con pochissimo traffico e a basso rischio. Invece le condizioni dell’ex 77, ad alta percorrenza e quindi ad alto rischio, continuano a peggiorare. Ne va del rispetto della vita delle persone. Proponiamo un dibattito sulla questione, da affrontare quanto prima".

Lucia Gentili