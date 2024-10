La faggeta presa d’assalto, cambia la viabilità

In previsione del consueto elevato flusso turistico per il ponte di Ognissanti per ammirare il fenomeno del foliage sul San Vicino, il sindaco di Matelica Denis Cingolani ha emesso un’ordinanza specifica per la zona: per i giorni dal primo al 3 novembre e per il 10 novembre, a strada provinciale 14 sarà a senso unico, solo in uscita e in direzione Matelica, nel tratto tra località La Forcella e la faggeta di Canfaito.

A motivare questa decisione è l’esigenza di tutelare il tratto di strada, "per la sua particolarità paesaggistica, da proteggere da un indiscriminato transito dei veicoli, che deturperebbe l’ambiente, fino a renderlo poco vivibile anche per gli stessi turisti che sono soliti utilizzare tale percorso per le proprie passeggiate ciclistiche e pedonali e per attività motoria individuale".

Grazie anche al prolungarsi delle temperature miti, da mesi si mantiene alquanto rilevante il transito di turisti ed escursionisti in tutta l’area del monte San Vicino, in particolare tra l’abitato di Braccano con i suoi murales e i sentieri tra Roti, Aia Macciana e Canfaito.

Molto positivo è quindi il commento del presidente del comitato Feste di Braccano, Simone Menichelli, che sostiene che "è stato un successo essere riusciti a portare in questi mesi tantissime persone anche da fuori regione, facendo scoprire anche la parte naturalistica e storica di Braccano, con un’attenzione del tutto nuova sugli aspetti religiosi ed enogastronomici che la caratterizzano, offrendo così la consapevolezza a tutti dell’importanza di tutelare questi invidiabili paesaggi".

Matteo Parrini