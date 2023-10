La famiglia Canullo ritrovata morta: "Nessuna colpa, indagati prosciolti"

Non emergono profili di colpa nelle condotte degli indagati": accuse archiviate per il poliziotto, il medico e l’operatore del 118, indagati per la morte della famiglia Canullo. Il giudice per le indagini preliminari Daniela Bellesi ha accolto la richiesta della procura, ricostruendo la vicenda e collegando il decesso delle tre persone "a una serie molteplice di equivoci".

Eros Canullo, 80enne, la moglie Angela Maria Moretti, 77enne, e il figlio 54enne Alessandro, furono trovati senza vita nella loro villa in borgo Santa Croce, vicino all’Officina, il 6 settembre 2021. Cruciale, nella ricostruzione dei fatti, è la richiesta di aiuto che il 29 giugno alle 18.30 Alessandro fece al 112, il numero unico di emergenza. Nella telefonata, registrata, il 54enne parla con difficoltà, dice di aver bisogno di pronto intervento "sulla statale 77... villa Canullo... ci sono mio padre e mia madre a terra, svenuti". Poi precisa: "Dove sta Piangiarelli, da Villa Potenza andando su per Ficana... anche io sto per svenire... da solo...". Da Ancona la chiamata passa al 118. Alessandro prosegue: "Mio padre si è sentito male, mia madre pure, io c’ho un trauma cranico e sto malissimo". Seguono altre indicazioni sulla strada. Alle 18.39 il 118 chiede il supporto del 113, per un intervento sulla ’lunga’ di Villa Potenza per due persone a terra. Iniziano le ricerche, ma in strada non c’è nessuno. Canullo richiama, spiega ancora: "Dove c’è Piangiarelli cavolo! Loro stanno malissimo, a terra da un’ora, io sto per svenire". "Le ricerche per strada – scrive il gip – erano state accurate e prolungate, estese anche ad altre zone della città, sempre alla ricerca di due persone in strada". Arrivati alla villa dei Canullo, i soccorritori la vedono "disabitata, in stato di abbandono, avvolta da una incolta vegetazione". Nessuno risponde più al telefono e i soccorritori, pensando a uno scherzo, desistono dalle ricerche. Non c’è, per il giudice "alcuna prova che la Volante della polizia avesse avuto contezza che la chiamata provenisse da un numero fisso riconducibile alla residenza di borgo Santa Croce 72". L’oggetto dell’intervento "era sempre di cercare persone distese a terra in strada, e non un intervento in una specifica abitazione" spiega citando le parole del poliziotto nell’interrogatorio. Il giudice menziona anche la lode ricevuta dal lui, per aver soccorso una anziana in casa nel 2013. L’operatore del 118, sentito anche lui durante le indagini, ha detto di aver comunicato l’indirizzo all’equipaggio. "Saputo che erano arrivati sul posto non aveva avuto altre notizie – prosegue il gip -, e stava gestendo altri interventi in emergenza. Riteneva che l’intervento si stesse svolgendo regolarmente". "Non solo le comunicazioni con il richiedente erano state difficili, tanto che gli operatori avevano dedotto che i suoi genitori si trovassero in strada, sulla statale 77, ma anche la richiesta di geolocalizzazione non era stata precisa nell’immediatezza. L’incertezza sul luogo da cui provenisse la chiamata e poi lo stato di abbandono della villa Canullo hanno determinato la scelta del medico di interrompere l’intervento, dopo oltre un’ora di inutili ricerche. Del resto sia tra i presenti sia nella sala operativa del 118 si stava facendo strada l’ipotesi che si fosse trattato di un pessimo scherzo". Quanto al medico, ancora, "non emerge la prova che fosse convinto che l’ultima indicazione dalla centrale operativa fosse giusta, posto che la stessa giungeva all’esito di una serie di errate informazioni". Inoltre, "nessuno dei presenti era a conoscenza delle condizioni di salute della famiglia Canullo. Era del tutto plausibile ricondurre la vicenda a un pessimo scherzo ovvero, in alternativa, considerando le condizioni dell’abitazione, ipotizzare un errore nelle coordinate".

Dunque, nessuna accusa si può muovere al comportamento dell’agente della polizia, dall’operatore del 118 e dal medico intervenuto sul posto. I tre indagati, difesi dagli Giampaolo Cicconi, Paolo Rossi, Gabriele Cofanelli e Giorgio Di Tomassi, sono stati del tutto scagionati.