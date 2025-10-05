La famiglia del Ginesio Fest saluta Girone: "La sua luce non si spegnerà"

È con il cuore colmo di una tristezza profonda e inaspettata che l’intera famiglia del Ginesio Fest – dalla fondatrice Isabella Parrucci al direttore artistico Leonardo Lidi, dal sindaco di San Ginesio Giuliano Ciabocco e dal comitato organizzativo a tutti gli amici di San Ginesio – si unisce al dolore per la perdita del grande attore Remo Girone (nella foto), nostro amatissimo presidente di giuria del Premio San Ginesio All’Arte dell’Attore. Questo il messaggio del Ginesio Fest alla notizia della scomparsa del maestro. "Non era solo un artista autorevole, un nome eccellente del teatro e del cinema italiano, noto e stimato a livello internazionale – aggiunge lo staff –. Per noi, Remo era, prima di tutto, un membro della nostra famiglia. Continueremo il nostro lavoro con il suo spirito e la sua ispirazione, dedicandogli la prossima edizione del Festival. Ciao, Remo. Grazie per tutto ciò che ci hai dato. La tua luce resterà accesa sul nostro palco diffuso".

"Il suo legame con San Ginesio – aggiunge il sindaco Giuliano Ciabocco - non era una semplice collaborazione, ma una profonda adesione ai valori del teatro e del nostro territorio. Con la sua visione, la sua energia e la sua indiscussa autorevolezza, ha saputo far crescere il Premio. La sua luce non si spegnerà. L’eredità umana e artistica di Remo Girone continuerà a vivere in ogni edizione futura del Premio San Ginesio e in ogni angolo del nostro borgo che lo ha amato e che oggi si stringe con affetto alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui. Ciao, Remo. Grazie per aver reso San Ginesio il Borgo degli Attori".