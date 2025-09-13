La famiglia è in cucina, i ladri in camera

Ladri in azione nell’entroterra, in un caso con un bottino da diecimila euro ai danni di un’anziana.

Giovedì sera, in via Carducci a Castelraimondo, è stato messo a segno un colpo intorno alle 23, mentre i padroni di casa erano in cucina. Ignoti si sono arrampicati sulle grondaie fino ad arrivare alla camera da letto, dove la finestra era aperta. Hanno fatto scorrere la zanzariera e si sono introdotti facilmente nell’abitazione. In pochi minuti hanno arraffato un cofanetto con oggetti d’oro, dal valore anche affettivo, per un bottino sui 2mila euro. I malviventi poi sono scappati dal balcone. I proprietari hanno fatto l’amara scoperta solo quando sono andati in camera: hanno notato che la zanzariera era aperta e hanno capito che era entrato qualcuno mentre loro erano solo a pochi passi da lì. A quel punto hanno visto che il portagioie era sparito.

A Pollenza invece, a inizio settimana, una anziana è stata raggirata e derubata. Lunedì rientrando a casa nel pomeriggio, intorno alle 15.30, ha notato che sul pianerottolo c’era una donna. Questa, con fare cordiale, le avrebbe detto: "Sto aspettando mio marito, dobbiamo vedere un appartamento che vorremmo comprare". Piano piano, in modo subdolo, ha ottenuto la sua fiducia e l’ha convinta a ospitarla in attesa del fantomatico coniuge. In realtà poco dopo è arrivata una complice. E mentre una distraeva la donna tenendola occupata nella conversazione, l’altra si è diretta verso le camere e, da una cassapanca, ha rubato due buste. Ingente il bottino: 10mila euro. Infine le due truffatrici si sono dileguate. Le indagini sono in corso sui due furti, entrambi denunciati ai carabinieri.

Purtroppo i furti si stanno registrando su tutto il territorio. In particolare Federcontribuenti Marche ha lanciato un grido d’allarme sulla situazione di Visso, Ussita e Castelsantangelo, già provati dal sisma e ora costretti a fare i conti con una nuova emergenza. "Negli ultimi mesi si sono moltiplicati episodi di vandalismo e comportamenti pericolosi. Poche forze dell’ordine chiamate a coprire tre Comuni, un numero insufficiente a garantire un adeguato controllo" spiega l’associazione. Un ulteriore nodo critico riguarda i cantieri post-sisma. "Nella corsa alla ripartenza, sono state affidate commesse a imprese che in qualche caso non sempre dispongono di personale qualificato per la fretta di iniziare i lavori, e spesso i cantieri restano incustoditi" aggiunge. Maria Teresa Nori, segretaria di Federcontribuenti Marche, chiede "un rafforzamento delle forze dell’ordine" e che le "istituzioni vigilino sulle aziende impegnate nella ricostruzione".

Lucia Gentili