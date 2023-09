La famiglia Mattei onora Enrico a Matelica, ospitando industriali algerini

La figura di Enrico Mattei quale imprenditore innovatore del sistema energetico e globale è sempre più la chiave per rinsaldare i rapporti politici ed economici con l’Africa e in particolare con l’Algeria. Lo sa bene il presidente della Fondazione Enrico Mattei, Aroldo Curzi Mattei, che, insieme a sua madre Rosangela lavora per far conoscere alle nuove generazioni l’azione compiuta da suo zio in campo imprenditoriale e politico, gestendo per altro un piccolo, ma ricco museo in via Umberto I. Proprio in questa importante struttura domenica ha accolto alcuni rappresentanti dell’associazione industriale algerina con l’intento di stringere sempre più i rapporti tra l’Italia e il paese nordafricano. Impegnato nel settore delle energie rinnovabili, Mattei ha tenuto a ricordare che "il ruolo dell’Italia è primario soprattutto per un punto di vista geografico e per quello che le aziende italiane hanno fatto in passato soprattutto verso il nord Africa, per questo è necessario che contribuiamo, attraverso strategie chiare, a favorire la stabilità di questi Paesi. Il metodo Mattei partiva da un concetto: non c’è comunità senza lavoro, e lavorare sulla creazione di comunità dove intorno si crea lavoro sicuramente è uno dei modi per creare quella stabilità".

m. p.