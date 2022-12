La famiglia Mori avanti con Diluca: trionfo all’ippodromo di Parigi

I cavalli "targati" Mo ricominciano a vincere nei grandi appuntamenti. L’ultimo successo in ordine di tempo, dopo vent’anni di astinenza, risale a sabato 17 dicembre, all’ippodromo Vincennes di Parigi, uno dei più prestigiosi nel mondo. Il protagonista è stato Diluca Mo, nato a Civitanova sulle colline di contrada Asola, figlio di quell’allevamento della famiglia Mori che si sviluppa su colline vista mare. L’ippodromo, che il compianto capitano Ermanno Mori ha tenacemente voluto, merita ben altra considerazione in fatto di assegnazioni di giornate di corse rispetto a quanto non gliene venga dedicata. Adiacente all’ impianto, un museo del Trotto ricchissimo di memorie, unico in Italia e forse del mondo. La sua faticosa, e costosa apertura, nel segno dell’amore sconfinato che il capitano nutriva per il cavallo, la sua storia a fianco dell’uomo, e per la tradizione civitanovese. La città, infatti, fino agli anni ’50, era famosa per un ippodromo di grande richiamo, riferimento puntuale per la nobiltà marchigiana e non solo, e per gente comune che amava lo spettacolo delle criniere al vento. Venne smantellato per far posto allo stadio polisportivo, e con esso fu smantellato anche il famoso arco posto all’ ingresso. L’impianto era una struttura cara ai civitanovesi, e anche oggi molti anziani continuano a chiamare "ippodromo" la zona stadio, toponimo che si tramanda da almeno tre generazioni. L’ippodromo adesso si è spostato in contrada Asola ed è stato il capitano a volerlo realizzare con tenacia, sacrificio, rischi e non poche arrabbiature. Inizialmente serviva per allenare i cavalli dell’allevamento che aveva avviato negli anni ’70, dal quale sono venuti fuoriclasse come Ebsero Mo, campione europeo, Atod Mo, il cavallino dei miracoli, e poi Sec e Tinak. Adesso a tenere alto il nome è Diluca Mo, di cui è proprietario Giuseppe Colantonio, driver gentleman di Casette d’Ete. Diluca Mo ha tre anni e di corse ne ha già vinte diverse in Italia. Sbaragliare il campo sulla pista del Vincennes, però, significa che il cavallino ha vera stoffa.

Giuliano Forani