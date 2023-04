La famiglia si riunisce dopo 20 anni per Pasquetta

Gran rimpatriata per la famiglia Zaccaro. Una Pasquetta speciale per questo nucleo originario di San Savero, nel Foggiano, ma residente a Civitanova da circa venti anni, in seguito all’arrivo in città di Rino Zaccaro e sua moglie Franca Cruciano con i figli Ciro, Enza, Linda e Nicola. Si è trattato di un lunedì dell’Angelo colmo di momenti straordinari per tutti i componenti della famiglia, reso tale grazie all’opera dei figli che per un giorno hanno deciso di fermare il tempo facendo una sorpresa ai propri genitori: così sono stati chiamati a raccolta i parenti dalla Puglia per passare qualche ora tutti insieme dopo circa un ventennio. Tutto ciò, attorno al grande "albero della famiglia – spiegano –, dove ognuno prende la propria direzione ma radici sono sempre le stesse".