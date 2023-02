La farmacia comunale si rinnova: distributore automatico e robot

Si è svolta, nei giorni scorsi, una cerimonia di inaugurazione dedicata alla nuova dotazione tecnologica della Farmacia comunale di via Toscanini, a Porto Potenza. All’iniziativa erano presenti il sindaco Noemi Tartabini, l’assessore Marco Mazzoni, l’amministratore dell’Aspp, Mario Properzi, la direttrice della farmacia, Patrizia Mencacci e il parroco don Massimo Fenni. Nel dettaglio, all’esterno della farmacia è stato installato un locker, cioè un armadio distributore attivo 24 ore su 24, che consente l’acquisto in autonomia degli articoli esposti e parafarmaci. Il locker è oltretutto munito di piccoli cassetti dedicati al ritiro delle prenotazioni, che il cliente può effettuare tramite contatto diretto o l’app dedicata "Ti Serviamo". Altra importante novità è il magazzino robotizzato: si tratta di un sistema di gestione dei prodotti computerizzato e automatizzato, che snellisce notevolmente una serie di pratiche manuali (quali il carico e la sistemazione della maggior parte dei prodotti), consentendo al farmacista di lavorare più tempo la banco. Un percorso innovativo "che comporterà uno snellimento nella gestione e nella distribuzione dei prodotti, consentendo al personale di dedicare più tempo all’ascolto e all’interazione con i clienti – ha commentato Properzi –. Con l’amministrazione comunale, abbiamo colto le opportunità legate al Pnrr e alla legge 4.0, intercettando le risorse necessarie per investire su un cambiamento che, nel breve periodo, riguarderà anche la farmacia Picena".