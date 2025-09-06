La Farmacia didattica arricchisce l’offerta per gli studenti Unicam

Il corso di laurea in Farmacia a Unicam si arricchisce di un innovativo spazio di formazione: la Farmacia didattica, un’importante opportunità per le studentesse e gli studenti della Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute dell’università di Camerino. Qui, grazie alla collaborazione con l’Ordine dei farmacisti della provincia di Macerata, sarà possibile simulare le attività quotidiane che caratterizzano la professione del farmacista.

La Farmacia didattica rappresenta un ponte concreto tra la formazione accademica e il mondo del lavoro. "Accanto allo studio teorico delle discipline scientifiche e cliniche – sottolinea il professor Gianni Sagratini, Direttore della Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute – gli studenti avranno l’opportunità di mettere in pratica le conoscenze acquisite, sperimentando direttamente procedure, strumenti e situazioni reali".

Particolare attenzione sarà riservata ai servizi del farmacista di comunità, sempre più centrali nel sistema sanitario e nel rapporto con i cittadini. La possibilità di esercitarsi in un contesto controllato e guidato da docenti e professionisti permetterà alle studentesse e agli studenti di arrivare più preparati al tirocinio e all’ingresso nella professione, riducendo la distanza tra università e mondo del lavoro.