"La farmacia Trodica deve subito chiudere"

La farmacia "Trodica" di via Dante Alighieri "dovrà chiudere immediatamente". Così è stabilito dall’ordinanza comunale di venerdì scorso, dopo una battaglia amministrativa tra ente e presidio sanitario, gestito dai titolari Massimo Moresco e Valeriano Cocco, che ora annunciano una nuova impugnazione. Lo scontro era iniziato nel 2020. Il comune di Morrovalle infatti decide di impugnare davanti al Tar la determina di settembre dell’Asur che rilasciava alla farmacia l’autorizzazione all’apertura. Così inizia la sfida legale tra le parti e nel marzo del 2021 il tribunale amministrativo dispone l’annullamento, "per ragioni di ordine sostanziale", su quanto determinato dall’Asur. Il motivo era che il Comune avrebbe voluto che la struttura fosse collocata lungo la strada Maceratese da via Michelangelo 174 fino al confine con Montecosaro, e non aveva condiviso la scelta di aprire in via Alighieri, cioè "nella direzione opposta rispetto all’inizio della zona di pertinenza", come indicato dalla sentenza. Così la farmacia fa un nuovo ricorso in secondo grado, al Consiglio di Stato, il quale si pronuncia nell’agosto del 2022 dichiarandolo inamissibile. Ora l’ultima doccia fredda per i farmacisti, con il Comune che ordina la chiusura immediata dell’attività e avverte che qualora "non venga osservato quanto disposto, si procederà alla chiusura coatta mediante l’apposizione dei sigilli". "Siamo in grande difficoltà – ammette Cocco –. Prima ci hanno dato il via libera ad aprire poi ci è stato revocato. Nel tempo si è cercato di trovare delle soluzioni, soprattutto per garantire la continuità del servizio che forniamo alla comunità, basti pensare all’inteso lavoro svolto durante il periodo pandemico. Ma forse in quel caso facevamo comodo, ora però è arrivata la batosta dell’ordinanza di chiusura – continua –. Quello che chiediamo è trovare un’alternativa: sono consapevole che formalmente c’è un conflitto giudiziale sull’autorizzazione, premetto poi che l’ente ha la sua farmacia comunale. Quindi la colpa non è loro, ma di un sistema farmaceutico lacunoso che si rifà a leggi arcaiche e datate. Non voglio accusare nessuno, il mio appello è rivolto a convocare un tavolo tecnico con il Comune e anche l’Azienda sanitaria regionale che tra l’altro non mi versa il rimborso dei farmaci salvavita da ottobre dello scorso anno e sono sempre io ad anticipare la somma dovuta – chiosa Cocco –. Per quanto ci riguarda c’è tutta l’intenzione di spostarci, chiaramente a spese nostre, ma quel che ci tengo a dire è che il servizio alla comunità deve essere mantenuto. Ora abbiamo impugnato l’ordinanza. Nel frattempo auspico di trovare insieme una soluzione pacifica".