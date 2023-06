"La farmacia Trodica è un esercizio abusivo"

"La farmacia Trodica in via Alighieri 152 sta operando senza autorizzazione, ossia è a tutti gli effetti un esercizio abusivo". Il sindaco di Morrovalle Andrea Staffolani interviene sulla vicenda sviscerata dai tribunali amministrativi e ora oggetto di una ordinanza, con cui il Comune ha imposto la chiusura. "L’autorizzazione all’apertura rilasciata a settembre 2020 dall’Asur è stata annullata dal Tar Marche, con sentenza confermata poi dal Consiglio di Stato – ricorda il sindaco –. La farmacia è completamente al di fuori della zona in cui era stata localizzata e messa a concorso dalla Regione. Per legge, l’apertura e l’esercizio di una farmacia senza autorizzazione sono un reato. La stessa ex Asur, ora Ast, ha invitato il Comune, tramite il proprio avvocato, a procedere alla chiusura della farmacia. Pertanto il Comune era tenuto a emanare l’ordinanza di chiusura; se non l’avesse fatto sarebbe incorso in una responsabilità legale. Volendo fare un commento, non si può non rimarcare il grave errore fatto dall’ex Asur quando ha rilasciato l’autorizzazione all’apertura in via Alighieri; ma i farmacisti risultati assegnatari della farmacia nel concorso della Regione non potevano non sapere quale fosse la zona di Trodica in cui la stessa andava aperta, espressamente indicata negli atti del concorso. Prendiamo atto con soddisfazione che ora, a differenza del passato, i farmacisti non avanzino critiche contro il Comune, anche se meraviglia come da un lato abbiano già notificato il ricorso al Tar chiedendo la sospensione dell’ordinanza del Comune e dall’altro chiedano un tavolo tecnico con il Comune e l’Azienda sanitaria per una soluzione pacifica. Ma la partita se la debbono giocare con l’Azienda sanitaria, che ha la competenza in materia di rilascio dell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di farmacie. Purtroppo il Comune non ha margini di trattativa, dovendo seguire la strada tracciata da atti amministrativi, sentenze di tribunali, leggi statali e regionali. Va anche precisato, a scanso di strumentalizzazioni, che, qualora il Tar sospendesse l’efficacia dell’ordinanza comunale, si tratterebbe di un provvedimento provvisorio. Bisognerà attendere la sentenza definitiva per conoscere l’esito della questione. Comunque qualunque esso sia – conclude il sindaco Staffolani –, sarà una priorità dell’amministrazione comunale mettere in campo le più opportune iniziative per la tutela del benessere della comunità. Anche a noi sta a cuore che nel nostro Comune vi sia una terza farmacia, ma va aperta rispettando le regole".